MPF quer publicação com recomendações de isolamento social no Twitter de Bolsonaro

A solicitação do Ministério Público Federal no Pará é que autoridades "observem, em suas manifestações, as diretrizes da OMS e dos órgãos técnicos e científicos do Ministério da Saúde"

247 - O Ministério Público Federal no Pará quer que seja feita uma publicação no Twitter de Jair Bolsonaro sobre o isolamento social, diz Lauro Jardim, do Globo.

O MPF quer também que a postagem seja fixada no topo da página do perfil de Bolsonaro.

O órgão pede que as autoridades "observem, em suas manifestações, as diretrizes da OMS e dos órgãos técnicos e científicos do Ministério da Saúde".

As recomendações também devem ser publicadas no site e redes sociais do Planalto, bem como dos ministérios.

