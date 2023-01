Múcio irá a Roraima com Forças Armadas para combater garimpo

Apoie o 247

247 — O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta terça-feira (31) que irá com os comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha a Roraima na próxima semana, para combater o garimpo ilegal no Território Indígena Ianomâmi. Segundo o jornal O Globo , inicialmente, o ministro a capital Boa Vista e a comunidade de Surucucu, uma das mais afetadas.

“O problema tem uma origem, e nós sabemos. A presença do garimpo ilegal é muito forte e será debelada. O decreto de ontem permite que as Forças Armadas tenham um efetivo mais abrangente [na região]”, disse o ministro da Defesa em entrevista à Bandnews TV.

De acordo com ele, o atual cenário da região é “triste” e “uma vergonha” e os papéis que cada Força exercerá para desmobilizar o garimpo já foram definidos. Enquanto o Exército irá realizar trabalho de campo para identificar os criminosos, a Marinha prestará apoio com barcos e vigilância nos rios e a Aeronáutica irá monitorar o espaço aéreo e ajudar com o acesso às comunidades distantes.

“Qualquer voo suspeito vai ser obrigado a desviar a rota e pousar numa pista para ser identificado”, destacou. “Vamos prontos para enfrentá-los. Temos que cortar o mal pela raiz”, afirmou.

Nesta segunda-feira, 30, Múcio e os comandantes das Forças Armadas estiveram em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a futura presidente da Funai, Joenia Wapichana, para tratar sobre o assunto

