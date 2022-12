Mudança de governo antecipa disputa por sucessão de Aras na PGR

Advogado Eugênio Aragão, integrante da equipe de transição de governo, diz que o assunto só deverá ser discutido no segundo semestre do próximo ano edit

247 - A mudança de governo que acontecerá a partir do dia 1 de janeiro levou a uma antecipação da disputa pela sucessão do procurador-geral da República, Augusto Aras, cujo mandato termina em setembro do próximo ano. De acordo com o jornal O Globo, uma parte dos procuradores do Ministério Público Federal (MPF) defende que o próximo chefe da PGR seja escolhido por meio de uma tríplice. “Mas candidatos à margem da preferência de seus colegas começam a ensaiar a estratégia adotada por Aras para fugir à tradição e se tornar o escolhido do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será o responsável pela indicação”, destaca a reportagem.

“Estamos buscando contatos com a equipe de transição para voltar a ter a lista tríplice como instrumento de escolha do procurador-geral da República”, disse o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta. Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porém, dizem que não há um posicionamento consolidado em defesa da lista tríplice como nos governos anteriores do PT.

O advogado Eugênio Aragão, integrante da equipe de transição de governo, avalia que o assunto só deverá ser discutido no segundo semestre de 2023. “O presidente tem todo o direito de não ter pressa para fazer essa escolha e só passar a tratar desse assunto em agosto do ano que vem”, disse Aragão.

