Mulher de chefe da Secom viajou a Brasília para o aniversário do marido com dinheiro público

247 - Sophie Wajngarten, mulher do secretário de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, viajou à Brasília para participar das comemorações do aniversário do marido, no ano passado, com as despesas pagas com dinheiro público. Segundo reportagem do blog do jornalista Guilherme Amado, a viagem custou R$ 3.298.

Segundo o Portal da Transparência, a Secom justificou a viagem de Sophie como participação em encontros de um conselho do governo federal. A reportagem, porém, ressalta que a Casa Civil nega que os eventos tenham acontecido no período relacionado.

A viagem da mulher do chefe da Secom aconteceu entre 31 de outubro e 1 de novembro do ano passado. Na época, Sophie não era titular do Conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A nomeação dela para o cargo , sem remuneração, aconteceu somente na semana passada. A Secom disse, ainda, que Sophie já atuava de forma voluntária e considerou uma “coincidência” a data da viagem acontecer no dia do aniversário de Wajngarten.

Na época, Wajngarten usou as redes sociais para publicar uma foto ao lado de Sophie, Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, onde dizia estar “muito honrado em celebrar o aniversário ao lado do presidente, da primeira-dama e minha esposa. Agora, indo para casa celebrar com minhas filhas.

