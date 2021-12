Mulher de Zé Trovão lamenta que foi impedida de visitá-lo por não ter vacina

Apoie o 247

247 - A mulher do bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, disse hoje que foi impedida de visitar o marido na prisão porque não foi vacinada contra a covid-19. A reportagem é do portal UOL.

Desde que Zé Trovão foi preso, no dia 26 de outubro deste ano, sua mulher, Jéssica, assumiu a administração do canal do influenciador no Telegram. Lá, ela comunicou que não conseguiu fazer a visita.

"Hoje eu teria uma visita presencial com o Marcos, porém fui barrada na portaria por não ter as vacinas", escreveu Jéssica. "Não fui avisada, nem comunicada que precisaria disso! É inacreditável!", completou.

