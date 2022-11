Multa de R$ 22,9 milhões imposta ao PL representa 46% do fundo partidário recebido pelo partido em 2022

Apoie o 247

247 - A multa de R$ 22,9 milhões imposta ao PL pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, corresponde a 46% do total recebido pelo partido nos primeiros dez meses do ano por meio do fundo partidário. “Se consideradas as duas outras legendas da coligação, o PP e o Republicanos, a penalidade significa cerca de 15% do total recebido pelas três siglas nesse período”, destaca o jornal Folha de S. Paulo.

A multa foi aplicada na quarta-feira (23), após o PL ingressar com uma ação de cunho golpista e sem provas visando anular os votos de 60% das urnas apenas no segundo turno, o que daria a vitória na eleição presidencial de outubro a Jair Bolsonaro (PL), que perdeu o pleito para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por mais de 2 milhões de votos.

Segundo a reportagem, o PL recebeu R$ 50,3 milhões do fundo partidário de janeiro a outubro.Já o Republicanos recebeu R$ 48 milhões, e o PP, R$ 52,6 milhões. Os três partidos integram a coligação da chapa derrotada.

A multa acabou rachando a base bolsonarista. O PP e o Republicanos dizem não possuir ligação com o relatório golpista utilizado para questionar o resultado das urnas e afirmam que irão à Justiça para evitar o bloqueio de recursos do fundo partidário.

