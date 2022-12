"Mundo hoje é mais complexo do que vinte anos atrás e o Brasil nunca foi tão importante como agora", diz Celso Amorim

Apoie o 247

247 – O embaixador Celso Amorim, que foi chanceler no governo Lula e ministro da Defesa no governo Dilma, afirmou, na noite de ontem, ao participar de debate sobre a nova política externa brasileira promovido pelo Brasil 247 e pela PUC (SP), no Teatro Tuca, em São Paulo, que o mundo de hoje é bem mais complexo do que o de vinte anos atrás, quando Lula chegou pela primeira vez ao poder. "Lá atrás havia mais diálogo entre as potências, o mundo multipolar estava se formando e as regras eram mais claras. Por isso, tivemos muito espaço para agir com a política externa ativa e altiva. Hoje, temos uma guerra no coração da Europa e podemos estar caminhando para uma clivagem entre as potências", afirmou.

Amorim disse ainda que, no contexto atual, o Brasil voltou a ser um protagonista, especialmente porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem liderança e credibilidade para dialogar com todos os atores. "À exceção do que ocorreu nos últimos quatro anos, a política externa brasileira sempre foi considerada um modelo", diz ele. Amorim também afirmou que um diálogo consistente entre Mercosul e União Europeia será importante para um maior equilíbrio global e a consolidação do mundo multipolar.

No evento, ele afirmou que a conversa entre o enviado especial da Casa Branca Jake Sullivan e o presidente Lula teve como foco central o convite para uma visita aos Estados Unidos, mas também passou por outros temas, como Venezuela e a geopolítica internacional. "Prevaleceu o respeito entre os dois países", afirmou. No futuro governo, Amorim não será chanceler, mas deverá um cargo em Brasília, como assessor especial do presidente Lula.

