Na Marcha para Jesus, Bolsonaro tenta amenizar a crise: 'problemas todos nós temos por aqui. São passageiros'

247 - Jair Bolsonaro (PL) tentou, neste sábado (9), diminuir o problema da sua gestão, com dificuldades de geração de emprego, 15 milhões em insegurança alimentar grave, além da falta de investimento público por conta da PEC do Teto dos Gastos, e violação dos direitos sociais e trabalhistas.

"Problemas todos nós temos por aqui; os materiais são passageiros, como vocês estão notando nos últimos dias. Os espirituais devemos nos preocupar sim. Só um homem ou uma mulher com liberdade pode viver em felicidade”, disse Bolsonaro, na ‘Marcha para Jesus’ em São Paulo, promovida por igrejas evangélicas como a Renascer em Cristo.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro afirmou ser defensor da "família Bolsonaro. "Nós temos uma posição: somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria no país. A maioria do bem. E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez", afirmou.

