'Não é o momento', alerta ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha sobre flexibilização de máscaras contra Covid

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT) usou as redes sociais para pedir que os governadores e prefeitos que liberaram o uso de máscaras contra a Covid-19 revejam o posicionamento em função do surgimento de uma nova variante do coronavírus. "Não é o momento”, alertou ele no Twitter.

“Sobre a liberação do uso de máscara: NÃO É O MOMENTO DE BAIXAR A GUARDA. Não quero ser alarmista, mas diante das novas informações, sou favorável que todos os governantes que liberaram o uso de máscara em espaços abertos: REVEJAM essa decisão”, postou.

O pedido foi feito após diversos estados e municípios, como São Paulo e Rio e Janeiro, flexibilizarem o uso de máscaras contra a Covid-19 a despeito do surgimento de novas variantes do coronavírus e de parte da população ainda não estar completamente imunizada.

PUBLICIDADE

Confira a postagem de Alexandre Padilha sobre o assunto.

Sobre a liberação do uso de máscara: NÃO É O MOMENTO DE BAIXAR A GUARDA. Não quero ser alarmista, mas diante das novas informações, sou favorável que todos os governantes que liberaram o uso de máscara em espaços abertos: REVEJAM essa decisão. PUBLICIDADE November 26, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE