‘Não existe banda podre das Forças Armadas’, diz o general Santos Cruz

O ex-ministro da Secretaria de Governo rebateu críticas feitas pelo presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, contra as Forças Armadas por causa do envolvimento de militares em denúncias de irregularidades na compra de vacinas edit

247 - O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo Carlos Alberto dos Santos Cruz rebateu o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), após o parlamentar dizer nessa quarta-feira (7) que há muito tempo "o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo, fazia muitos anos".

“Isso não tem nada a ver com a instituição Forças Armadas", afirmou Santos Cruz à CNN Brasil. "Não se pode confundir as responsabilidades pessoais com a postura institucional", acrescentou.

De acordo com o general, não se pode considerar um volume significativo para chamar de "lado podre". Para o ex-ministro, há "um problema ou outro e são tomadas as providências normais".

