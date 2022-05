"Não faço política parado no tempo e no espaço", diz Lula

Ex-presidente rebateu críticas por estar dialogando com quem apoiou o golpe contra Dilma: 'se eu não conversar, não faço política, não avanço na relação com o Congresso e partidos' edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não faz "política parado no tempo e no espaço" e, por isso, está conversando com “muita gente” que apoiou o golpe de 2016, que resultou na deposição da então presidente Dilma Rousseff (PT). O objetivo é assegurar apoio à sua pré-candidatura à Presidência da República e consolidar uma base forte no Congresso Nacional, caso seja eleito no pleito de outubro.

“Eu agora estou conversando com muita gente que participou do golpe da Dilma, porque se eu não conversar, não faz política. Se eu não conversar, você não avança na relação política com o Congresso Nacional, com os partidos políticos”, disse Lula em entrevista nesta terça-feira (31) à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

“Não estou fazendo campanha que é só do PT. Estou fazendo uma campanha que é do PT, PCdoB, PV, Psol, PSB, Solidariedade, Rede. São sete partidos que fazem parte da campanha”, completou.

Questionado sobre o suposto apoio ao golpe dado pelo ex-governador e pré-candidato a vice em sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), Lula afirmou que isso “não é verdade”. “O Geraldo não só era contra como pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment”, ressaltou.

