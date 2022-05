Não vejo risco nenhum de Bolsonaro não aceitar derrota, diz Mourão

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, minimizou os ataques e ameaças ao sistema eleitoral feitos por Jair Bolsonaro nas últimas semanas e afirmou não “ver risco algum” de que o atual ocupante do Palácio do Planalto não aceite uma eventual derrota no pleito de outubro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial, segundo todas as pesquisas de intenção de voto.

“Não vejo risco nenhum. Aqui existe a turma da análise pré-estabelecida e que fica torcendo os fatos para que caibam no pacote que criaram: o de que teremos algo similar ao que ocorreu nos EUA (onde o então presidente Donald Trump resistiu a reconhecer a derrota para Joe Biden, em 2020). São processos totalmente distintos”, disse Mourão à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

A última insinuação de que poderá não aceitar o resultado das urnas em caso de derrota foi feita por Bolsonaro na terça-feira (17), durante um evento oficial em Propriá (SE). Na ocasião, ele voltou a defender o uso de armas de fogo por civis e a fazer ameaças contra as instituições a o sistema eleitoral sob a alegação de que a democracia corre risco no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não interessam os meios que, por ventura, um dia tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE