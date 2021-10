No Dia do Professor, Lula diz que a profissão "é a arte das artes"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em mensagem gravada, enviada à deputada estadual Professora Bebel (PT-SP) e exibida em sessão solene em homenagem ao Dia Dos Professores nesta sexta-feira (15) na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou ter "muito orgulho do que nós fizemos na educação nesse país" e exaltou os professores e professoras: "não existe aprendizado e nem escola se não tiver um professor ou uma professora. É uma arte ser professor. Acho isso de uma grandeza incomensurável. É a arte das artes, é a profissão das profissões".

O petista fez um balanço do que seu governo fez pela educação brasileira: "eu duvido que tenha alguém que tenha mais sentimento da importância de um professor e de uma professora do que eu tenho".

"Eu sentia tanta necessidade de estudar e eu achava tão importante as pessoas estudarem que eu sou o único presidente da República que governou o Brasil até agora que não tem diploma universitário e vou passar para a história como o presidente que mais fez universidades na história desse país, que mais colocou estudantes para fazer universidades e que, junto com a presidente Dilma [Rousseff], mais fizemos escolas técnicas nesse país", recordou.

PUBLICIDADE

"Por que isso? Porque eu sempre tive a frustração de não ter podido estudar e eu achava que o filho do povo trabalhador tinha que ter o direito de estudar. Eu sonhava que o filho do trabalhador mais humilde pudesse sentar no mesmo banco da escola do filho do seu patrão", disse o ex-presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE