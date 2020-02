No WhatsApp, empresário diz que financiará ato contra Congresso no dia 15 convocado por Bolsonaro

Financiador do site Crítica Nacional, Otavio Fakhoury anunciou em um grupo no WhatsApp que irá “ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder” para os atos edit

247 - O empresário Otavio Fakhoury, financiador do site Crítica Nacional, anunciou que apoiará os atos convocados por Jair Bolsonaro contra o Congresso Nacional no dia 15 de março, diz a jornalista Vera Magalhães no BR Político.

Fakhoury disse que pretende "ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder”. “Convocarei todos que eu conhecer. Não vou deixar esses canalhas derrubarem esse governo”, emendou.

As declarações foram feitas em um grupo no WhatsApp criado em setembro de 2018 e nomeado de "Mkt Bolsonaro”. O grupo está sendo utilizado para discutir os protestos convocados por Bolsonaro. Dentre os integrantes da conversa estão: empresários, investidores do mercado financeiro, blogueiros de sites bolsonaristas, comentaristas políticos e até um integrante do governo, o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.

Nas conversas obtidas, Otavio Fakhoury discute com a representante Vem pra Rua por conta da falta de apoio do movimento às manifestações convocadas por Bolsonaro, antes mesmo do fato ter sido divulgado ao grande público.