Noblat: não temos um presidente, temos um assassino

247 - O jornalista Ricardo Noblat usou as redes sociais para afirmar que o Brasil não tem um presidente da República, mas um “assassino” no cargo mais alto do Executivo Federal. Segundo Noblat, Jair Bolsonaro “continuará a fazer mal ao país se não for detido”.

“Não temos um presidente da República. Temos um assassino. Que chama pandemia de gripezinha. Que recomenda o uso de uma droga que não havia sido suficientemente testada. Que não chora a morte, celebra com um churrasco. Que continuará a fazer mal ao país se não for detido”, escreveu Noblat em sua conta no Twitter.

Não termos um presidente da Republica. Temos um assassino. Que chama pandemia de gripezinha. Que recomenda o uso de uma droga que não havia sido suficientemente testada. Que não chora a morte, celebra com um churrasco. Que continuará a fazer mal ao país se não for detido. pic.twitter.com/6ZG2hhr7fc — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) May 9, 2020

