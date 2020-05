Nomeada sob críticas, nova presidente do Iphan tem vínculo de amizade com família Bolsonaro

Escolhida para o cargo de presidente do Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra tem laço de amizade com a família de Jair Bolsonaro. A nova dirigente se casou com Gerson Dutra Júnior, conhecido como Patropa, agente da Polícia Federal que trabalhou na segurança de Bolsonaro em 2018 edit

247 - Escolhida para o cargo de presidente do Iphan (Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Larissa Rodrigues Peixoto Dutra tem laço de amizade com a família de Jair Bolsonaro. Em 2013, a nova dirigente se casou com Gerson Dutra Júnior, conhecido como Patropa, agente da Polícia Federal que trabalhou na segurança de Bolsonaro em 2018. Desde então, Dutra é próximo de Leonardo de Jesus, o Leo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro.

De acordo com a coluna Painel, nas redes sociais, Leo Índio e Dutra trocam elogios e lembranças. Em janeiro de 2019, Dutra disse a Leo que trabalhar na segurança de Bolsonaro havia sido uma missão "emblemática" e "nobre".

Em julho de 2019, Leo publicou foto com o policial e comemorou o nascimento do filho dele. "Grande amigo e agora grande pai", escreveu.

Sobre a foto tirada na frente da rampa do Congresso, Dutra respondeu: "retrata um momento histórico em nosso país que guardarei com muita honra e orgulho".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.