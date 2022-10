Nordeste garante primeiro lugar a Lula no 1º turno, mas Bolsonaro cresce 1,3 milhão de votos na região

Com votos do Nordeste, Lula conseguiu diminuir o prejuízo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde ficou 6,95 milhões de votos a menos que Bolsonaro edit

247 - A região do Nordeste foi responsável pela liderança do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições de 2022, dando ao petista 12,9 milhões de votos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro (PL).

Com isso, Lula conseguiu diminuir o prejuízo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde ficou 6,95 milhões de votos a menos que Bolsonaro.

No total, a diferença foi de 6,1 milhões de votos a favor de Lula, que teria ficado em segundo lugar não fosse o Nordeste.

Por outro lado, a região é onde Bolsonaro mais ganhou votos em relação ao primeiro turno de 2018. Foram 1,32 milhão de votos a mais, 80% do 1,66 milhão que ele teve a mais no primeiro turno deste ano em todo o país.

Parte deste avanço no Nordeste se dá pela criação do Auxílio Brasil em novembro de 2021, que ampliou o valor do Bolsa Família para R$ 600.

O PT também cresceu no Nordeste, pois, em comparação com Fernando Haddad, candidato a presidente pelo partido em 2018, Lula obteve 7,1 milhões de votos a mais na região.

