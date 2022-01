"Nosso apoio vai ser para o presidente Lula", diz Paulo Câmara, governador de Pernambuco pelo PSB. "Não há óbice a isso"

Apoie o 247

ICL

247 – O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que cumpre o oitavo ano de mandato, não pretende deixar o posto para se candidatar a nada em 2022 e crê que é preciso ter uma ampla unidade da esquerda contra aquilo que define como “mal maior”: uma eventual possibilidade de reeleição de Jair Bolsonaro. Ele defende fortemente a celebração de uma aliança de seu partido, o PSB, com o PT do ex-presidente Lula já no primeiro turno – havendo, ou não, Federação Partidária.

“Nosso apoio vai ser para o presidente Lula. Não há óbice a isso”, disse ele na manhã desta 3ª feira aos jornalistas Luís Costa Pinto e Eumano Silva no programa Sua Excelência, O Fato, transmitido ao vivo pela TV 247. “Nenhuma questão em relação à sucessão nacional vai interferir em nossas discussões locais. Vamos dar todo o apoio a Lula em Pernambuco e, evidentemente, queremos reeditar a Frente Popular com o PT. Ela me ajudou na reeleição em 2018”. A declaração está na altura dos 50min30seg do vídeo com a íntegra do programa (link no fim desse texto).

Segundo o governador pernambucano, uma eventual aliança do PSB com o PT para apoiar Lula transcende até mesmo a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à sigla socialista. “Nunca colocamos a vice-presidência como uma necessidade para a gente se aliar ao Lula”, explicou na entrevista. “Ao presidente Lula sempre foi colocada a condição de ele ver como estaríamos mais fortes para a disputa em 2022. Se Alckmin for vice pelo PSB, sou um entusiasta. Ele foi convidado e será bem-vindo. Essa é uma chapa que entusiasma muitos setores”.

PUBLICIDADE

Na altura dos 25min de programa, Câmara adverte que “o Brasil já está retroagindo demais” ao longo desses três anos de governo Jair Bolsonaro. E que, se ele for reeleito, se houver esse risco, “vamos chegar a um processo perigoso de desestabilização de todas as áreas e haverá prejuízos institucionais que não poderemos admitir”.

A seguir, link para a íntegra do programa:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE