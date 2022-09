Nova pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 44% e vantagem sobre Bolsonaro aumenta para 10 pontos

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na madrugada desta quarta-feira (21), mostra que o ex-presidente Lula (PT) abriu 10 pontos percentuais de vantagem em relação a Jair Bolsonaro (PL).

Lula oscilou dois pontos para cima, dentro da margem de erro, e marcou 44%, enquanto o ocupante do Palácio do Planalto permanece estagnado com 34%.

Ciro Gomes oscilou um ponto para baixo, e tem 6%. Simone Tebet (MDB) oscilou um ponto para cima, e aparece agora com 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) mantém 1%. Confira os números com as variações em relação à pesquisa anterior

Lula (PT) - 44% [+2]

Jair Bolsonaro (PL) - 34% [=]

Ciro Gomes (PDT) - 6% [-1]

Simone Tebet (MDB) - 5% [+1]

Soraya Thronicke (União Brasil) - 1% [=]

Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) não alcançaram 1% das intenções de voto.

Indecisos são 5%, mesmo percentual dos que votam em branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas. 76% dos eleitores dizem ter o voto definido.

A Quaest ouviu 2.000 eleitores de 16 anos ou mais no período de 17 a 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%. O estudo pode ser consultado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-04459/2022.

2º turno

Caso a eleição não seja decidida no dia 2 de outubro, 50% dos eleitores ouvidos pela Genial/Quaest dizem que votarão em Lula no segundo turno, contra 40% que afirmam que o voto será de Bolsonaro.

A Genial/Quaest questionou os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet sobre qual posicionamento os candidatos devem adotar caso não cheguem ao segundo turno. Entre os eleitores de Ciro, 50% defendem que o pedetista apoie Lula, 18% a Bolsonaro e 29% preferem a neutralidade. Já entre os de Tebet, 35% esperam apoio a Lula, 34% a Bolsonaro e 27% esperam que a emedebista não apoie nenhum dos dois.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.