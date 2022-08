Nova pesquisa Quaest aponta Lula com 44% contra 42% de todos os adversários e chance real de vitória em primeiro turno

Apoie o 247

247 - Pesquisa presencial Quaest divulgada nesta quarta-feira (3) aponta para uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.

Com 44% das intenções de voto, o petista supera todos os outros candidatos somados: 42%. Jair Bolsonaro (PL) aparece com 2%, Ciro Gomes (PDT) com 5%, André Janones (Avante) com 2%, Simone Tebet (MDB) com 2% e Pablo Marçal (Pros) com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Na rodada anterior da pesquisa do mesmo instituto, de julho, a distância entre Lula e Bolsonaro era de 14 pontos. Agora, a diferença é de 12 pontos.

Segundo turno

Na projeção de um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 51% das intenções de voto contra 37% do atual chefe do Executivo.

Na rodada anterior do levantamento, Lula aparecia com 53% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro com 34%.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores presencialmente entre 28 e 31 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02546/2022.

