Novo Bolsa Família começa a ser pago nesta segunda-feira

247 - O governo do presidente Lula começa a a pagar nesta segunda-feira (20) o novo Bolsa Família, através da Caixa Econômica Federal. Serão pagos R$ 14,1 bilhões para 21,2 milhões de famílias.

As mudanças no programa incluem o pagamento extra de R$ 150 por filhos de até seis anos que estão na escola, além do valor-base de R$ 600. Há ainda outros adicionais como o valor extra de R$ 50 para grávidas e por filho entre sete e 18 anos a partir de junho.

O pagamento segue até o dia 31 de março, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Recebem primeiro quem tem NIS final 1. No dia 31, é a vez de quem tem o benefício com o final zero.

Além dos adicionais, outra mudança é que a renda mínima mensal por pessoa (per capita) para fazer parte do programa (chamada de linha da pobreza) subiu para R$ 218, R$ 8 a mais do que era em 2022.

Também houve mudança no limite da renda familiar para ter direito ao benefício, que passa a ser de meio salário mínimo mensal (R$ 651 hoje, mas deve subir para R$ 660 com o reajuste do salário mínimo prometido para maio), destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

