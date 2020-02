Novo partido de Bolsonaro enfrenta dificuldades para registrar assinaturas

O Aliança pelo Brasil, partido lançado por Bolsonaro e seu clã, está com dificuldades para assegurar sua oficialização. Os TREs não têm aceitado assinaturas de apoiadores, mesmo com firma reconhecida edit

247 - Uma orientação da corregedoria do Tribunal Regional de Santa Catarina está dificultando a tentativa de criar o partido de Bolsonaro a toque de caixa.

É obrigatório que os cartórios eleitorais mantenham o atual modelo de verificação das assinaturas necessárias para a criação de legendas, mesmo que elas tenham sido reconhecidas em cartórios.

Assim, tem sido inócua a decisão dos criadores do partido de que os apoiadores reconhecessem firma para que as cortes eleitorais não precisassem verificar as assinaturas, garantindo que elas fossem aceitas rapidamente.

O Painel da Folha de S.Paulo destaca que a decisão da corte catarinense impede a supressão de etapas e que o problema tem sido detectado em outros estados.