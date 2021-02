Novos insumos para produção da Coronavac devem chegar da China nesta semana

247 - Após entrave na negociação com o governo federal, novos insumos vindos da China para a produção da vacina estão sendo enviados para o Brasil. Segundo comunicação do governo de São Paulo, 5,4 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) da fábrica biofarmacêutica Sinovac Life Sciences já estão no aeroporto de Pequim, na China, e devem chegar na próxima quarta-feira (3), informa o Brasil de Fato.

Os novos insumos permitirão a produção de 8,6 milhões de doses da vacina pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

