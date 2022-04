Nuland, do Departamento de Estado dos EUA, diz confiar no sistema de votação brasileiro

Em visita a Brasília, subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado dos EUA também tratou da questão do desabastecimento de fertilizantes edit

247 - A subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, disse ter confiança no sistema de votação brasileiro. Ela está em Brasília, onde participa de reuniões com o chanceler brasileiro, Carlos França.

"Falamos sobre as eleições hoje nas reuniões de alto nível, e a mensagem que transmitimos é que os Estados Unidos têm confiança real no sistema eleitoral brasileiro. Vocês têm um dos melhores no hemisfério, em termos de confiabilidade, transparência, etc. Todos os brasileiros devem ter confiança no sistema e devem participar. Isso é o mais importante. E os líderes brasileiros devem expressar a mesma confiança nesse sistema daqui para a frente, e esperamos que isso aconteça aqui", disse Nuland à CNN Brasil.

Segundo ela, a democracia está "sob ameaça" na região.

"A democracia está sob ameaça. Estamos vendo muitas coisas acontecendo nesse hemisfério", disse ela.

Fertilizantes

Nuland disse ainda que os EUA vão ajudar o Brasil a resolver a questão do desabastecimento de fertilizantes. A Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes ao Brasil, mas o suprimento foi atingido pela sanções econômicas.

Ela informou que o governo estadunidense vai enviar uma missão a Brasília para discutir, com o Ministério da Agricultura, saídas para o problema.

O subsecretário de Estado para o Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente, José W. Fernandez, que também veio a Brasília, disse que a culpa do desabastecimento não é dos EUA.

"Há muita desinformação dizendo que nossas sanções atingem segurança alimentar. Não é verdade", disse ele.

Ele mencionou a tentativa de se firmar um acordo na Organização Mundial do Comércio (OMC) para garantir o livre fluxo de fertilizantes.

