“Nunca houve mal exemplo tão grande como o boca suja Bolsonaro”, diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes, no Bom dia 247 da última quinta-feira (28), não mediu palavras em suas críticas a Jair Bolsonaro, após este, visivelmente revoltado pela revelação do escândalo do leite condensado, mandar a imprensa à “PQP”.

“O que mais me impressiona é um homem que se diz a favor da família ter uma boca tão suja. Quando o Bolsonaro aparece na televisão, tem que tirar as crianças da sala. Eu brinquei que ele é o presidente X-rated, proibido para menores”, ironizou.

“Nunca houve mal exemplo tão grande para as crianças do país como o boca suja Bolsonaro, de tão baixo nível”, continua a jornalista.

“Acho que as pessoas que seguem ele devem ter o mesmo nível, além dos robôs”, completou.

