Nuvens de areia chegam a Goiânia e região (vídeos)

Franca, Ribeirão Preto e outros municípios de SP e MG já tinham sofrido com a estranha ocorrência na tarde do último domingo (26) edit

Revista Fórum - Nuvens de poeira gigantescas como as que assustaram moradores de cidades do interior de São Paulo no último domingo (26) foram registradas no estado de Goiás nesta sexta-feira (1°), sobretudo na capital, Goiânia. A região foi tomada por um forte vendaval e pela chegada de uma massa avermelhada que encobriu tudo, deixando moradores atônitos.

O fenômeno, de acordo com a meteorologista Daniela Freitas, do Climatempo, surge a partir da chamada “frente de rajada”, resultando nessas aparentes tempestades de areia, e não seria tão raro nessas regiões do país, segundo autoridades científicas. As nuvens de poeira são formadas pela combinação de ventos fortes que surgem antes de pancadas de chuvas e que produzem o efeito assustador por conta da baixa umidade do ar nessas áreas, onde há vastas planícies com o solo preparado para o cultivo agrícola, fazendo levantar as tais massas vermelhas que produzem imagens impressionantes.

Gaara do deserto acaba de desembarcar no aeroporto de Goiânia pic.twitter.com/gVmFdTsnKI — just Diih! (@mendez_dih) October 1, 2021

Goiânia acaba de receber uma tempestade de poeira no centro da capital. pic.twitter.com/TyzJNMs5yI — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) October 1, 2021