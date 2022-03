NYT: casal de engenheiros navais dos EUA tentou vender segredos de submarino nuclear ao Brasil

Apoie o 247

CartaCapital - Um casal de engenheiros navais dos Estados Unidos, que por anos prestou serviços à Marinha norte-americana, tentou vender os segredos da tecnologia por trás dos submarinos nucleares ao governo brasileiro. O caso ocorreu entre 2020 e 2021, mas, até então, o país alvo das negociações não havia sido revelado.

De acordo com a apuração do New York Times, Jonathan e Diana Toebbe ofereceram os segredos à agência de inteligência brasileira em troca de criptomoedas. A carta dos Toebbes foi repassada ao adido do FBI no Brasil, que passou a comandar as investigações. Ambos já se declararam culpados, mas ainda estão sendo julgados.

