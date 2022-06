'O Brasil precisa de um governo que cuide do pobre, do trabalhador, dos indígenas e ribeirinhos', diz Lula

Apoie o 247

247 - Em mais de uma suas mensagens matinais no Twitter, o ex-presidente Lula (PT) afirmou neste sábado (25) que "o Brasil está precisando de carinho".

"O Brasil está precisando de carinho. De um governo que cuide do povo pobre, do povo trabalhador, de quem vive à beira dos igarapés, da população indígena, dos ribeirinhos. Nosso país vai voltar a ser feliz porque vamos fazer isso, vamos tratar com decência o povo", escreveu.

Lula tem repetido em seus discursos que um governo precisa ser como uma mãe, que cuida de todos os seus filhos, mas dá atenção especial aos que mais necessitam. “Eu acho que o país precisa voltar a uma certa normalidade. Esse país está precisando de afago, está precisando de chamego. Precisa ter alguém que gosta de fazer cafuné no povo, de acarinhar o povo, que gosta de garantir que o povo tenha direitos”, afirmou o ex-presidente nesta semana à Rádio Difusora de Manaus (AM).

