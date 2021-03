OAB pedirá à PGR e ao STF investigação sobre omissão de Bolsonaro e Pazuello na pandemia

Conjur - O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou, por unanimidade, uma proposta de levar ao STF e à PGR pedido de investigação sobre as responsabilidades do presidente da República, do ministro da Saúde e de outras autoridades acerca de ações e omissões no combate à pandemia da Covid-19.

Também foi aprovada em reunião desta terça-feira (9/3) o ingresso de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) no STF para obrigar a compra das vacinas pelo governo federal para toda a população. E também a criação de um observatório para acompanhar o processo de vacinação no país.

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, anunciou ainda a criação de um grupo de notáveis que vai auxiliar a presidência em estudos e ações jurídicas que podem ser adotadas pela Ordem. O grupo será presidido por Ayres Britto, ex-presidente do STF, e contará ainda com os advogados e juristas Cléa Carpi, Siqueira Castro, Nabor Bulhões, Geraldo Prado, Miguel Reale Jr., Antônio Carlos de Almeida Castro e Marta Saad.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.