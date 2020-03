Ofício de general determina controle por Bolsonaro de toda comunicação governamental sobre coronavírus

Ofício da Casa Civil, chefiada pelo general Walter Souza Braga Netto, orienta que as comunicações de todos os ministérios acerca da covid-19 sejam submetidas à análise prévia da Secretaria de Comunicações para “a unificação do discurso da narrativa” edit

247 - Em meio às informações desencontradas divulgadas pelo próprio governo, Jair Bolsonaro tenta assumir o controle do fluxo sobre as medidas tomadas para conter a crise resultante d novo coronavírus. Um ofício da Casa Civil, chefiada pelo general Walter Souza Braga Neto, datado da última segunda-feira (23), orienta que as comunicações de todos os ministérios acerca da covid-19 sejam submetidas à análise prévia da Secretaria de Comunicações para “a unificação do discurso da narrativa”.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Braga Neto diz que recebeu a determinação de Bolsonaro para informar que todas as entrevistas sobre o coronavírus serão realizadas no Palácio do Planalto, com coordenação prévia, e que todas as notas divulgadas pelas respectivas pastas somente serão publicadas após passar pelo crivo da Secom.

A Casa Civil, porém, não detalhou o que significa a expressão “unificação da narrativa”, utilizada no documento e nem quais ministérios estariam divulgando informações fora dos padrões que levaram o governo a adotar esta medida.

A reportagem ressalta, ainda, que a ordem para centralizar as comunicações aconteceu no mesmo dia do desencontro de informações envolvendo a Medida Provisória que flexibilizou regras trabalhistas durante o período da pandemia. No mesmo dia a hashtag #BolsonaroGenocida foi para o topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Diante da pressão, o governo recuou da proposta em menos de 24 horas. No dia seguinte, em um pronunciamento em cadeia nacional, Bolsonaro defendeu o fim do isolamento da população para evitar prejuízos à economia.