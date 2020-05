Olavista cotado por Bolsonaro para a Saúde não tem registro de psiquiatra no CFM

Segundo o portal do CFM, Italo Marsili é médico “sem especialidades registradas”, mas com cadastro regular desde julho de 2010. No Facebook , porém, ele diz possuir graduação e residência em psiquiatria pela UFRJ, além de mestrado pela Universidade de Navarra, na Espanha edit

Luisa Fragão, Revista Fórum - Apesar de ser dizer psiquiatra formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o médico e coach olavista Italo Marsili, cotado pelo próprio Olavo de Carvalho e filhos do presidente para assumir o Ministério da Saúde, não possui registro de especialidades no Conselho Federal de Medicina (CFM).

De acordo com o portal da entidade, Marsili é médico “sem especialidades registradas”, mas com cadastro regular desde o dia 30 de julho de 2010. No perfil do Facebook do olavista, consta que ele possui graduação e residência em psiquiatria pela UFRJ, além de mestrado pela Universidade de Navarra, na Espanha.

O médico deve se encontrar na tarde desta segunda-feira (18) com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A informação é de Igor Gadelha, da revista Crusoé.

