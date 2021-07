Olavo de Carvalho chega ao Brasil para tratamento médico

Aos 74 anos, o escritor e guru bolsonarista estava internado desde abril em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde mora desde 2005 edit

Igor Gadelha, Metrópoles - Considerado o guru do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho desembarcou na manhã desta quinta-feira (8/7) no Brasil, após anos sem pisar no país.

Segundo apurou a coluna com três fontes envolvidas na operação, o guru bolsonarista, que tem 74 anos de idade, veio ao Brasil para dar continuidade a um tratamento médico.

Olavo estava internado com problemas respiratórios desde abril deste ano, em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, para onde se mudou em 2005.

