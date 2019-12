Olavo de Carvalho: direita elegeu Bolsonaro, mas “quem manda no país é Haddad”

“A direita elegeu um presidente, porém quem manda no país é Fernando Haddad”, diz o astrólogo, Olavo de Carvalho. Segundo ele, "Haddad criou um plano para o PT cujo resumo é a elevação política do ‘lumpemproletariado’. São bandidos, prostitutas, drogados, loucos, pessoas divergentes sem lugar específico na sociedade. E hoje, o ‘lumpemproletariado’ domina o panorama nacional” edit

Revista Fórum - O astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, publicou um vídeo em seu canal no YouTube neste domingo (29) criticando políticos de direita eleitos na eleição de 2018 e afirma que o poder no Brasil está, na verdade, nas mãos da esquerda. De acordo com ele, quem domina o país é o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad (PT).

“A direita elegeu um presidente, porém quem manda no país é Fernando Haddad”, afirma o astrólogo. “Em 1998, Haddad criou um plano para o PT cujo resumo é a elevação política do ‘lumpemproletariado’. São bandidos, prostitutas, drogados, loucos, pessoas divergentes sem lugar específico na sociedade. E hoje, o ‘lumpemproletariado’ domina o panorama nacional”, afirma Carvalho.

O termo citado pelo guru de Bolsonaro faz referência a Karl Marx, que utilizou a palavra para definir o limbo entre a burguesia e o proletariado, referindo-se a grupos marginais que não têm recursos financeiros, organização ou consciência de classe.

“Entregaram esse abacaxi pro Bolsonaro e querem que ele resolva, mas a esquerda domina a mídia, as universidades, os órgãos públicos, as ONGs, a OAB… Eles estão no poder, vocês não entenderam ainda?”, continua o astrólogo.

