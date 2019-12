Olavo de Carvalho diz que Bolsonaro e bolsonaristas "jamais terão a vontade ou a coragem de me proteger”

Revista Fórum - As coisas entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e o seu até então guru, Olavo de Carvalho, parece que não andam nada bem. Na madrugada desta segunda-feira (30), o astrólogo da família presidencial afirmou, através de suas rede sociais, que há um “monstruoso, bilionário assédio judicial e midiático montado contra mim no Brasil e no Exterior, do qual não tenho a mais mínima condição de me defender”.

Carvalho lembra ainda que “com toda a certeza, o governo Bolsonaro e as forças que o apoiam jamais terão a vontade ou a coragem ou de me proteger, já que até agora não mostraram sequer um pingo de curiosidade de informar-se a respeito”.

