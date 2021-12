Olavo de Carvalho orientava movimentos golpistas, mostram mensagens de Sara Winter

No dia 21 de abril de 2020, Sara Winter mencionou o papel "orientador" de Olavo de Carvalho edit

247 - Mensagens de WhatsApp da bolsonarista fanática Sara Winter mostram solicitações golpistas do guru do movimento, Olavo de Carvalho. É o que revela reportagem da Crusoé.

Em 2 de abril de 2020, um mês antes da marcha 'os 300 do Brasil' montar um acampamento na Esplanada dos Ministérios, Winter disse em um grupo de conversa que havia passado "mais de uma hora ao telefone com Olavo" e que ele fizera "solicitações SÉRIAS e até ARRISCADAS", segundo as mensagens, que foram apreendidas pela Polícia Federal.

De acordo com ela, em uma das mensagens, o objetivo era "botar medo, humilhar, desmoralizar esse bando de pilantra".

No dia 21 daquele mês, Sara Winter mencionou o papel "orientador" de Olavo de Carvalho. "Oswaldo Eustáquio, eu, Fernando Lisboa e outros youtubers, sob a orientação do professor Olavo de Carvalho, estamos organizando um acampamento".

