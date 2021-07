Olavo de Carvalho sai do hospital onde estava internado pelo SUS

O guru da extrema direita brasileira teve alta no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP neste domingo edit

247 - O guru do clã Bolsonaro Olavo de Carvalho teve alta no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) neste domingo (19). Ele ficou internado desde o dia 8 de julho, pelo SUS -sua internação pelo sistema público causou indignação em médicos dos hospitais públicos, pois Olavo de Carvalho tem feito campanha intensa contra o SUS há anos.

Segundo o UOL , Olavo tratou no hospital uma crise de angina (dor no peito causada pela diminuição do fluxo de sangue no coração) e fez uma cirurgia de revisão da operação da bexiga feita em maio deste ano, nos Estados Unidos.

"A intervenção cirúrgica realizada em caráter emergencial no InCor, em 13 de julho último, com duração de três horas e comando do Prof. Dr. Miguel Sroug, teve a finalidade de corrigir obstrução uretral consequente de quadro infeccioso recorrente no local da cirurgia anterior e aumento prostático", diz nota oficial do hospital.

Ele deu entrada na unidade de emergência após sofrer mal-estar súbito em um voo entre os Estados Unidos e São Paulo, segundo informou o Incor na semana passada.

Olavo de Carvalho mora com a mulher em Richmond, no estado norte-americano de Virgínia. Crítico do SUS no Brasil, ele combateu nos EUA o Obamacare, reforma do sistema de saúde americano idealizado pelo ex-presidente Barack Obama. Afirmou em 2018 que o pior que existia nos EUA eram os serviços de saúde, que seriam, segundo ele, "cem por cento socialistas".

Olavo enfrenta dificuldades financeiras nos últimos tempos, apesar de ainda ser festejado pela extrema direita. Como noticiou o jornal O Estado de S.Paulo em junho de 2021, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, decidiu apelar a um grupo de empresários para financiar o guru dos bolsonaristas.

Ele perdeu 250 financiadores desde a eleição de Jair Bolsonaro, em ação coordenada pelo Sleeping Giants Brasil. Há ainda a determinação da Justiça para que ele pague R$ 2,9 milhões a Caetano Veloso por danos morais. O valor corresponde à multa imposta pela Justiça após o guru bolsonarista desobedecer uma liminar e manter no ar publicações que acusam o artista de pedofilia. Em 15 de julho, A Justiça do Rio de Janeiro condenou-o a pagar R$ 25 mil para o ex-deputado Jean Wyllys (PT) por dano moral.

