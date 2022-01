'Olavo tirou o idiota brasileiro do armário', diz Gregorio Duvivier

“Olavo tirou o idiota brasileiro do armário: deu a ele uma carteirinha, um livro, um candidato”, " diz o humorista sobre a morte do guru do bolsonarismo edit

247 - O ator, escritor e humorista Gregorio Duvivier afirmou, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que o astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, deu “uma contribuição inegável na identificação do imbecil brasileiro”. “Olavo tirou o idiota brasileiro do armário: deu a ele uma carteirinha, um livro, um candidato”, afirma. Olavo, que tinha 74 anos, morreu na madrugada de terça-feira (25) em um hospital de Richmond, Virgínia (EUA), oito dias após testar positivo para Covid-19.

Ainda segundo o humorista, Olavo se mostrou coerente ao longo da sua trajetória “já que em 74 anos de vida conseguiu não ter razão nem um dia sequer”. “Olavo morreu porque não sabia o mínimo que era preciso pra não ser um idiota. Defendeu, até o fim da vida, os malefícios da vacina e os benefícios do cigarro. Morreu de estupidez, e levou muita gente junto”, diz Duvivier em outro trecho do texto.

Ao falar sobre “a obsessão anal” do guru do Bolsonarismo, Duvivier ressalta que a sua formação “veio do reto”.

