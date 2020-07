Olavo de Carvalho volta a atacar militares e diz que são todos traidores

No momento em que o governo começa a se livrar dos olavistas, como Abraham Weintraub, o pior ministro da educação da história do País, e pode demitir outros, como Ernesto Araújo, também o pior chanceler da história do País, Olavo de Carvalho ataca os generais, incluindo Augusto Heleno, e diz que todos são traidores edit

247 - Percebendo que está perdendo espaço no Palácio do Planalto para a ala militar do governo, o "guru" do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, gravou um vídeo no qual chama os generais das Forças Armadas de "traidores", inclusive o ministro do GSI, general Augusto Heleno.

A mais recente evidência de que a ala olavista do governo federal vem sendo esvaziada foi a demissão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, representante ferrenho do bolsonarismo duro, e convocação de Carlos Alberto Decotelli, indicado pelos militares - ainda que já tenha permanecido por menos de uma semana no cargo. O olavista Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, também balança no cargo.

"Todo esse pessoal fardado que o presidente colocou nos cargos públicos foi para quê? Só para melhorar o orçamento porque eles não vão apoiá-lo na sua luta ideológica de jeito nenhum. São todos traidores! Sem uma única exceção. O menos traidor é o Heleno, mas ele também é, porque ele também aceita essa porcaria neutralista", disse Olavo.

O guru ainda afirma que não respeita mais os militares. "Eu não os respeito mais. Eu já escrevi muita coisa a favor deles mas era outra geração de generais, ainda havia gente de valor naquela época, hoje eu não vejo mais nenhum".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.