Omar Aziz, que presidiu a CPI da Covid, diz que contraiu a doença

247 - O senador Omar Aziz (PSD-AM), que presidiu a CPI da Pandemia, usou o Twitter para anunciar que testou positivo para a Covid-19. Na postagem, o parlamentar afirma que foi vacinado contra a doença com todas as doses previstas para sua faixa etária e que está assintomático. Aziz disse, ainda, “cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas”.

“Amigos, mesmo com as medidas de precaução e distanciamento contrai COVID. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas. Um bom dia e abraços a todos”, postou Aziz.

Amigos, mesmo com as medidas de precaução e distanciamento contrai COVID. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas. Um bom dia e abraços a todos. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) January 21, 2022

