Onyx diz que Guedes está 'falando com fígado' porque está 'perturbado'

"Acho que o ministro Paulo Guedes talvez esteja chateado com alguma coisa e esteja falando com o fígado, e não com o cérebro", disse o ministro Onyx Lorenzoni edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A crise de Paulo Guedes no governo Bolsonaro parece não ter terminado. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, criticou a postura do ministro da Economia e disse que ele está falando "com o fígado, e não com o cérebro".

"Acho que o ministro Paulo Guedes talvez esteja chateado com alguma coisa e esteja falando com o fígado, e não com o cérebro", disse Onyx, durante evento da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do RS), em Porto Alegre.

De acordo com reportagem do jornal Zero Hora, Onyx disse ainda que Guedes está "perturbado", mas afirmou, também, que espera que o colega "volte para o eixo" em breve.

PUBLICIDADE

A crítica foi uma resposta a Guedes, que durante audiência com parlamentares realizada nesta terça (26), disse que Onyx perdia tempo com inaugurações de campos de futebol e distribuindo "medalhas e troféus", quando deveria pensar outras possibilidades.

Ao ser questionado dobre o assunto, Onyx disse que "o ministro Paulo Guedes sabe como é que ele resolve as coisas comigo: é falando diretamente".

PUBLICIDADE

"Eu lamento que ele esteja, talvez, um pouco perturbado nesse momento, mas tenho certeza de que logo logo ele retorna para o eixo. O trem volta para o trilho, e o Brasil vai para a frente", acrescentou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE