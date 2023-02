Operação Lesa Pátria: PF cumpre três mandados de prisão contra terroristas bolsonaristas do 8 de janeiro

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira nova fase da operação Lesa Pátria, que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, e cumpre três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), informou a PF em nota.

Os mandados estão sendo cumpridos nos Estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal, segundo nota da Polícia Federal, que não informou os nomes dos alvos de mandados de prisão.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", disse a PF.

"As investigações continuam em curso e a operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas", acrescentou.

No dia 8 de janeiro vândalos apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) em um movimento classificado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro na eleição do ano passado, como uma tentativa de golpe de Estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.