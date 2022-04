Oposição deve entrar com ação no STF para derrubar decreto de Bolsonaro, diz Humberto Costa

"Bolsonaro está em busca de pretextos para tentar golpear a democracia", disse o senador sobre o perdão da pena do deputado Daniel Silveira edit

247 - Partidos de oposição no Congresso deverão ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação contra o decreto em que Jair Bolsonaro perdoa a pena ao deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo próprio Supremo, por estimular ataques a instituições.

A medida foi anunciada pelo senador Humberto Costa à jornalista Tereza Cruvinel, que relatou a informação no Boa Noite 247 desta quinta-feira (21). "Pode ser o PT, ou qualquer outro partido, pode ser a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], mas alguém vai provocar o Supremo", disse Costa à jornalista.

Em suas redes sociais, Humberto Costa disse que o Congresso precisa se manifestar sobre o decreto. "Bolsonaro afronta o STF com perdão a deputado que ameaçou ministros e pregou golpe de estado. Está em busca de pretextos para tentar golpear a democracia. O Congresso Nacional precisa se manifestar. Decisão de Bolsonaro não tem base constitucional e tem que ser derrubada pelo próprio Supremo", disse Costa.

Decisão de Bolsonaro não tem base constitucional e tem que ser derrubada pelo próprio Supremo. — Humberto Costa (@senadorhumberto) April 21, 2022





