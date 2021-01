Oposição e movimentos populares organizam carreata pelo "Fora, Bolsonaro" no próximo sábado

Nesta terça-feira, partidos políticos se reuniram com movimentos sociais e sindicais para traçar três linhas principais de atuação e mobilização no país: a vacinação de toda a população, a continuidade do auxílio emergencial e o impeachment de Bolsonaro edit

247 - Partidos de oposição se reuniram na manhã desta terça-feira (19) com as frentes Popular e Brasil Sem Medo, entidades sindicais e do movimento social e decidiram três linhas principais de atuação e mobilização do país para proteger a saúde e a vida do povo brasileiro e derrotar a política genocida de Jair Bolsonaro.

Ficou definida a realização de uma carreata em todo o país no próximo sábado (24) para pressionar pelo impeachment de Jair Bolsonaro, uma das linhas que foram tratadas na reunião.

As outras duas são a defesa da vacinação de todos e todas, juntamente com uma campanha popular de esclarecimento sobre a segurança da vacina e a importância da imunização, e a reivindicação pela continuidade do auxílio emergencial.

