Oposição e movimentos sociais realizam neste fim de semana atos contra Bolsonaro em todo o Brasil

247 - Em pelo menos 65 cidades de todas as regiões do país ocorrerão carreatas e bicicletadas em protesto contra o governo Jair Bolsonaro entre esta sexta-feira (19) e o domingo (21). Elas são organizadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, compostas por movimentos sociais, sindicatos e partidos de esquerda.

As manifestações serão mais uma etapa da luta das forças progressistas brasileiras e dos movimentos sociais contra os projetos de reforma administrativa e de privatizações do governo Bolsonaro. Os movimentos farão críticas também aos graves problemas da condução do governo federal na campanha de vacinação contra a Covid-19.

Entre as pautas também estará a retomada urgente do pagamento do auxílio-emergencial, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

