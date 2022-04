Orçamento secreto faz Arthur Lira suavizar manifestação de divergências com Supremo

Apoie o 247

247 - Deputados do Centrão atribuem a cautela do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), no caso da condenação do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), a uma estratégia para não desagradar a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lira está receoso de que o Supremo proíba o pagamento das emendas de relator (RP-9), que se tornou a fonte dos recursos bilionários do orçamento secreto.

Lira já foi avisado nos bastidores de que o fluxo de pagamento das emendas do orçamento secreto seria novamente barrado pelos ministros se ele promovesse um enfrentamento com a Corte. Lira transmitiu a informação a líderes de bancada, informa O Estado de S.Paulo.



