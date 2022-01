Oreiro explica por que vai votar em Lula: Ciro é eleitoralmente inviável

Apoie o 247

ICL

247 - O economista José Luis Oreiro, em entrevista à TV 247, afirmou ser simpático ao programa econômico e proposta de governo do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, mas que este é “eleitoralmente inviável”. Por isso, ele defende o voto útil em Lula.

E foi além. O economista revelou que vai votar no ex-presidente já no primeiro turno. “Deixar esse negócio para o segundo turno é dar sorte para o azar”, disse. “É fundamental que as forças democráticas se unam em torno da candidatura do presidente Lula para que essa eleição seja resolvida no primeiro turno”.

Oreiro afirmou ter divergências com o rumo de certas discussões do PT, mas não deu detalhes. “Vou votar no presidente Lula no primeiro turno, e, lógico, voto no segundo. A princípio, até tinha mais simpatia com a proposta de governo do Ciro Gomes, mas ele é eleitoralmente inviável. Pelo que já saiu do que está sendo discutido dentro do PT, eu tenho algumas divergências. Vai se cometer alguns erros que se cometeram antes”, disse.

PUBLICIDADE