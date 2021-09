Pacheco cobra Alcolumbre para agendar sabatina de Mendonça, indicado ao STF

Alcolumbre vem adiando a sabatina desde o tensionamento entre o Executivo e o Judiciário em razão do 7 de setembro, afirmando não haver "clima" para realizar a votação. Bolsonaristas têm ameaçado a reeleição de Alcolumbre caso a votação não seja pautada edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que viajou a São Paulo nesta sexta-feira (24), fez uma cobrança pública pelo agendamento da sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Cabe ao presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcar a data para a realização da sabatina. "A sabatina de André Mendonça é tarefa e missão constitucional da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que precisa designar uma data de esforço concentrado para presença física de senadores em Brasília para que possa haver deliberação", disse Pacheco.

Alcolumbre desmarcou a sabatina de Mendonça diante do tensionamento entre o Executivo e o Judiciário em razão do 7 de setembro, afirmando não haver "clima" para realizar a votação da indicação de um novo ministro da Corte.

Passado o feriado e superado, pelo menos em parte, o tensionamento, o presidente da CCJ tem sido cada vez mais cobrado e inclusive tem tido sua reeleição em 2022 ameaçada por aliados de Mendonça e Bolsonaro, segundo a Folha de S. Paulo.

