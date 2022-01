Padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro ganha cargo de R$ 12 mil em ministério

Henrique Trombetta Barbosa foi contratado em um cargo de confiança no Ministério das Comunicações edit

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), conseguiu com que Henrique Trombetta Barbosa, um padrinho de casamento seu, fosse contratado em um cargo de confiança no Ministério das Comunicações.

Trombetta é servidor de carreira do Ibama e era, até então, coordenador-geral de Administração do órgão. Ele passará a despachar como chefe de gabinete na Secretaria de Comunicação Institucional da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secoi).

O órgão vinculado à Secretaria Especial de Comunicação Social é responsável por gerenciar o relacionamento do governo com formadores de opinião nacionais e internacionais, bem como por divulgar programas e ações do governo.

