Panelaço explode no Brasil e grita Fora Bolsonaro (vídeos)

Revoltados com o descaso de Jair Bolsonaro diante da pandemia, brasileiros pedem um basta e cobram de Rodrigo Maia a abertura do processo de impeachment edit

247 - Diante da ingerência do governo federal diante da pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil, panelaços em diversas cidades do País ocorreram exigindo “Fora Bolsonaro” para dar um basta ao desgoverno genocida.

Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza e várias outras cidades registram manifestações pedindo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aceite um dos mais de 60 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Confira:





Porto Alegre grita Fora genocida pic.twitter.com/ABMOzy6Ycj January 15, 2021

Panelaço rolando na Madalena, Recife. O prédio todo pedindo o impeachment do abominável pic.twitter.com/F72QAdGvHh — Itallo Olimpio (@itallooIimpio) January 15, 2021

Panelaço no Centro Histórico de Porto Alegre neste momento pic.twitter.com/gmNQYWwHJL — Jonathas Costa (@jonathasac) January 15, 2021

FORA BOLSONARO!!! O PANELAÇO COMEÇOU pic.twitter.com/SM5JBOgKka — Me chama de Vleiner (@desempregadutt) January 15, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais