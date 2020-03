Panelaços em todo o Brasil revelam que ninguém aguenta mais Bolsonaro

Brasileiros estão revoltados com a crise econômica e com sua postura indigna, que representa ameaça à saúde pública; vídeos edit

Sputinik – Diversos vídeos nas redes sociais surgiram durante a noite desta terça-feira (17) e registraram os protestos.

As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem centenas de movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos de oposição, tinham marcado um panelaço para as 20h desta quarta-feira (18), em defesa da saúde pública e contra emenda constitucional aprovada em 2018 que instituiu o teto de gastos do governo.

Panelaço contra @jairbolsonaro em São Paulo. 15o mês de governo. pic.twitter.com/ZnWsoNUdsc — Guilherme Amado (@guilherme_amado) March 18, 2020





​Segundo uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, o panelaço foi realizado em ao menos nove bairros de São Paulo: Bela Vista, Barra Funda, Campos Elíseos, Consolação, Higienópolis, Jardins, Perdizes, Pinheiros, Pompéia, Praça Roosevelt, Santa Cecília, Vila Madalena e Vila Romana.

AGORA: Panelaço em São Paulo contra Bolsonaro. Amanhã é em todo o Brasil! #PovoSemMedo pic.twitter.com/N1SD0F3MQX March 18, 2020





​No Rio de Janeiro, panelaços foram ouvidos em diversos locais como Copacabana, Laranjeiras, Humaitá, Botafogo e Leme.

Panelaço e gritos de “Fora Bolsonaro” agora aqui em Copacabana.



O povo não aguenta mais! pic.twitter.com/4ZwCjCfFwV March 17, 2020

​Houve registro de panelaço também em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Panelaço no Centro de Belo Horizonte com gritos de #ForaBolsonaro pic.twitter.com/xnSnqgSq8n — Lucas Paulino (@lucasapaulino) March 18, 2020





​Vídeos também mostraram panelaços na capital gaúcha, Porto Alegre.

17 de março de 2020: No centro de Porto Alegre ecoa #panelaço #ForaBolsonaro pic.twitter.com/Ve3Zl99jfE — Karen Couto (@kscouto) March 18, 2020